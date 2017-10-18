Кризис

ЦБ: До конца года с рынка могут уйти 19 страховых компаний

До конца 2017 года 19 страховых компаний находятся в зоне риска ухода со страхового рынка. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на заявление начальника управления надзора за системно значимыми страховщиками департамента страхового рынка Банка России Анны Загорской.



«На IV квартал 2017 года мы видим, что порядка 19 страховых организаций — это действующие на текущий момент страховые организации — находятся в зоне возможного риска ухода с рынка», — рассказала она.



Как пояснила А. Загорская, в отношении этих компаний действует либо план восстановления платежеспособности, либо предписания, и ЦБ оценивает как достаточно высокую степень риска, что эти компании не смогут справиться с теми требованиями, которые накладываются действующим регулированием.



Представитель ЦБ отметила, что динамика сокращения количества страховых компаний замедлилась по сравнению с 2015-2016 годами. За III квартал 2017 года с рынка ушли шесть страховых компаний, и на 17 октября на рынке работают 236 страховых компаний.

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