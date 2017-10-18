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Украинские правоохранительные органы усилили охрану Порошенко
18 октябрь 2017 (17:36)
Украинские правоохранительные органы усилили охрану резиденции президента страны Петра Порошенко. Об этом на своей странице в соцсети сообщила депутат Верховной Рады от фракции «Самопомощи» Виктория Войцицкая.
По словам народной избранницы, она с пониманием отнеслась к усилению мер безопасности в центре Киева, где проходит протестная акция оппозиции.
«Но объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента?» — задалась она вопросом.
Войцицкая отметила, что силовики перекрыли дорогу в районе резиденции главы государства. Кроме того, она опубликовала фотографии, на которых видны сотрудники Нацполиции, а также люди в военной форме и грузовики. Стражи порядка объяснили ей усиление проведением учений.
По словам народной избранницы, она с пониманием отнеслась к усилению мер безопасности в центре Киева, где проходит протестная акция оппозиции.
«Но объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента?» — задалась она вопросом.
Войцицкая отметила, что силовики перекрыли дорогу в районе резиденции главы государства. Кроме того, она опубликовала фотографии, на которых видны сотрудники Нацполиции, а также люди в военной форме и грузовики. Стражи порядка объяснили ей усиление проведением учений.
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