Дайджест
Россия завершила испытания новой ракеты
18 октябрь 2017 (17:35)
На полигоне «Капустин Яр» завершились испытания новой ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника полигона генерал-майора Олега Кислова.
«Из наиболее значимых мероприятий, проведенных в последнее время, можно отметить завершение межведомственных испытаний новой ракеты для ракетного комплекса «Искандер», — сообщил он журналистам.
По его словам, в настоящее время на полигоне проводятся испытания по 160 темам в интересах всех видов и родов войск Вооруженных сил России.
«Из наиболее значимых мероприятий, проведенных в последнее время, можно отметить завершение межведомственных испытаний новой ракеты для ракетного комплекса «Искандер», — сообщил он журналистам.
По его словам, в настоящее время на полигоне проводятся испытания по 160 темам в интересах всех видов и родов войск Вооруженных сил России.
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