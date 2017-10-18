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Россия завершила испытания новой ракеты

На полигоне «Капустин Яр» завершились испытания новой ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника полигона генерал-майора Олега Кислова.



«Из наиболее значимых мероприятий, проведенных в последнее время, можно отметить завершение межведомственных испытаний новой ракеты для ракетного комплекса «Искандер», — сообщил он журналистам.



По его словам, в настоящее время на полигоне проводятся испытания по 160 темам в интересах всех видов и родов войск Вооруженных сил России.

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