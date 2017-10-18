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Четыре турецких предприятия начнут поставку томатов в Россию с 1 декабря

УрБК, Сочи, 18.10.2017. Четыре турецких предприятия получили разрешение на поставки помидоров на территорию России в объеме 50 тыс. т. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя российско-турецкой межправкомиссии Александра Новака.



По его словам, в настоящее время готовятся соответствующие изменения нормативно-правовой базы, чтобы начать поставки турецких томатов в Россию с 1 декабря 2017 года.



«Принципиально принято решение о том, что сейчас готовится изменение нормативно-правовой базы, чтобы с 1 декабря разрешить четырем предприятиям поставлять продукцию в объеме 50 тыс. т томатов. Для этого надо внести необходимые изменения в нормативно-правовую базу, и сейчас такие документы проходят согласование», — сказал А. Новак.

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