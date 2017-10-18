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Скульптор отказался переделывать памятник Калашникову
18 октябрь 2017 (12:54)
Скульптор Салават Щербаков отказался переделывать памятник советскому оружейнику Михаилу Калашникову, установленный в центре Москвы. Об этом он сообщил Федеральному агентству новостей.
По его словам, он не планирует вносить изменений, поскольку «в Росвооружении заявили, что все было правильно. Там на изображении поверх этих чертежей лежал автомат Калашникова».
Щербаков заявил, что в ошибках нет ничего страшного, и привел в качестве примера бракованные монеты, которые превращались впоследствии в нумизматическую редкость. Он добавил, что «те, кто пытается изыскать какие-то ошибки, радуются этим ошибкам, работают, по сути, на врага».
По его словам, он не планирует вносить изменений, поскольку «в Росвооружении заявили, что все было правильно. Там на изображении поверх этих чертежей лежал автомат Калашникова».
Щербаков заявил, что в ошибках нет ничего страшного, и привел в качестве примера бракованные монеты, которые превращались впоследствии в нумизматическую редкость. Он добавил, что «те, кто пытается изыскать какие-то ошибки, радуются этим ошибкам, работают, по сути, на врага».
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