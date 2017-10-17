Кризис

Оборот свердловских предприятий стройиндустрии сократился на 16,4%

Оборот строительных организаций Свердловской области в январе-сентябре 2017 года составил 73 млрд руб., что на 16,4% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Оборот организаций, которые занимаются производством напитков, в январе-сентябре 2017 года сократился на 6,3%, выпуском полиграфической продукции — на 5,5%, изделий из кожи — на 2,7%, текстильной продукции — на 1,4%, готовых металлических изделий — на 1,2%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: