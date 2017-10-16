Дайджест
В Сомали из-за взрыва погибли более 270 человек
16 октябрь 2017 (10:27)
Число жертв взрыва в столице Сомали Могадишо выросло до 276, еще около 300 человек получили ранения. Об этом сообщил министр информации страны Абдирахман Осман.
Ранее сообщалось о 231 погибшем и 275 пострадавших.
14 октября рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо взлетел на воздух начиненный взрывчаткой грузовик. Спустя два часа еще один взрыв прогремел в районе Мадина. Изначально сообщалось всего о двух десятках жертв.
Ответственность за теракт не взяла ни одна из террористических группировок, однако большинство терактов последнего времени в стране совершались боевиками «Аш-Шабаб», являющейся крылом международной террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России).
Ранее сообщалось о 231 погибшем и 275 пострадавших.
14 октября рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо взлетел на воздух начиненный взрывчаткой грузовик. Спустя два часа еще один взрыв прогремел в районе Мадина. Изначально сообщалось всего о двух десятках жертв.
Ответственность за теракт не взяла ни одна из террористических группировок, однако большинство терактов последнего времени в стране совершались боевиками «Аш-Шабаб», являющейся крылом международной террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России).
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