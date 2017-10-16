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В Сомали из-за взрыва погибли более 270 человек

Число жертв взрыва в столице Сомали Могадишо выросло до 276, еще около 300 человек получили ранения. Об этом сообщил министр информации страны Абдирахман Осман.



Ранее сообщалось о 231 погибшем и 275 пострадавших.



14 октября рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо взлетел на воздух начиненный взрывчаткой грузовик. Спустя два часа еще один взрыв прогремел в районе Мадина. Изначально сообщалось всего о двух десятках жертв.



Ответственность за теракт не взяла ни одна из террористических группировок, однако большинство терактов последнего времени в стране совершались боевиками «Аш-Шабаб», являющейся крылом международной террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России).

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