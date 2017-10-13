Ирина Мамина: В погоне за онлайн-кассами не обратили внимания на изменения закона о ККТ

― На самом деле, закон о ККТ действует уже больше 10 лет, все к нему привыкли, и его применение не вызывало вопросов. Затем в закон были внесены поправки, причем как раз 3 июля 2016 года ― «черный день» для бухгалтеров. В эту дату было принято более 160 законов, многие из которых связаны с налогами или обязанностями налогоплательщиков. В общей законодательной массе затерялись поправки в закон о кассах.Изучая эти поправки, я ужаснулась тому, что от старого текста там практически ничего не осталось: 90% закона просто переписали. Законодатель выбрал юридическую технику правок в старый закон и тем самым усыпил бдительность пользователей касс.После запуска реформы по первой дате перехода ― 1 июля 2017 года больше всего переживаний и разговоров вызвала покупка новых онлайн-касс. Тем более что переоснащение новыми кассами затянулось чуть ли не на полгода в связи со всем известным конфузом с фискальными накопителями.С этой погоней за онлайн-кассами, шумихой вокруг сложностей с их приобретением, к сожалению, многие не обратили внимания на измененные формулировки закона.― Раньше мы использовали кассы по большей части при наличных расчетах и расчетах платежными картами ― скажем так, при наличных и квазиналичных расчетах, то есть платежах, когда имеется непосредственный контакт покупателя и продавца. После поправок формулировка выглядит иным образом: «Касса применяется при расчетах». А что такое «расчеты»? По новой версии закона ― это прием или выплата денежных средств с использованием наличных или электронных средств платежа за реализуемые товары, работы, услуги.Во-первых, законодатель четко установил, что кассы нужно применять не только при получении денег, но и при выдаче. Например, при возврате товаров покупателю. Как потребитель я вижу, что сейчас далеко не во всех случаях при таком возврате денег применяется ККТ. Получается, что либо продавцы не изучили закон, либо не могут перестроить свои бизнес-процессы. А ведь это неприменение ККТ со штрафом в размере не менее 30 тысяч рублей за каждый случай.Во-вторых, появилось абсолютно новое понятие об «электронных средствах платежа» (ЭСП ― прим. УрБК). У нас нет такого установленного термина в законодательстве о применении ККТ. При этом статьей 1 закона установлено, что законодательство об онлайн-кассах состоит непосредственно из закона о ККТ и принятых в соответствии с ним подзаконных нормативно-правовых актов. Получается, что иные законы не могут использоваться для регулирования применения ККТ. Налицо парадокс: никакие иные законы не должны применяться, и все ответы следует искать внутри 54-ФЗ, однако этот закон не содержит такого термина, как электронные средства платежа. Патовая ситуация.― Многочисленные разъяснения чиновников отсылают к закону о национальной платежной системе, принятому в 2011 году. Он вообще никакого отношения к кассам не имеет и в большей степени адресован участникам финансового рынка, но в нем есть определение электронных средств платежа. Мы вынуждены пользоваться этим законом, не имеющим никакого отношения к «кассовому» законодательству, хотя это противоречие. Если оно не будет исправлено в ближайшее время законодателем, может дать перспективу юридических оспариваний норм 54-ФЗ.Согласно закону о национальной платежной системе, электронное средство платежа ― это практически все виды безналичных расчетов с использованием информационных технологий. Это, в том числе, платежи с использованием любых мобильных устройств или интернет-банка без непосредственного контакта плательщика и банка.Законодатель вывел из периметра ККТ безналичные электронные средства платежа только между предпринимательскими субъектами ― организациями и ИП. От обратного очевидно, что расчеты с использованием ЭСП с гражданами попадают в зону действия онлайн-касс.Как на практике реализовать эти положения закона? Повторюсь, все предыдущие опыты не связаны с формированием кассового чека при оплате покупателем через банк безналичным путем. Также важно понимать, что наличные расчеты с гражданами есть далеко не у всех компаний ― в основном у ритейла и общепита. А вот безналичные ЭСП-расчеты с физлицами имеются практически у всех компаний, в том числе у крупных предприятий, например, когда за контрагента платит директор. Малочисленность таких платежей не будет аргументом, чтобы не оснащаться специальной онлайн-техникой.Поэтому проблема обязательного использования «специальных» ККТ при безналичных ЭСП-расчетах с физлицами затронет всех и каждого в бизнесе. Конечно, нужно об этом говорить и убеждать законодателя в том, что необходимо исключить кассовую технику из сферы безналичных расчетов ввиду отсутствия разумного экономического смысла в этих нововведениях кассового закона. Результатом станет значительная финансовая нагрузка на бизнес и очередная волна закупа следующих партий новых касс — уже для безналичных ЭСП-расчетов, так как действующие онлайн-кассы для наличных расчетов не выполняют такого рода функций, кроме того, отдельных касс при безнале требует 54-ФЗ.― Да, получается, что это электронное средство платежа, и оператор сотовой связи обязан использовать онлайн-кассу, сформировать чек в момент оплаты и тут же его отправить самому гражданину на электронную почту либо сотовый телефон, а другой экземпляр ― в Федеральную налоговую службу.Но пробить кассовый чек при расчете наличными и сформировать его при использовании электронных средств платежа ― это абсолютно разные вещи.Например, что такое момент расчета? В случае с наличными ― это момент, когда продавец получает деньги от покупателя. А при электронных средствах платежа? Там же множество моментов: когда покупатель кликнул на кнопку «произвести платеж», когда приходит сообщение от банка-отправителя «транзакция произведена успешно», когда банк-отправитель перечисляет деньги банку-получателю, когда банк-получатель зачисляет деньги на расчетный счет продавца. По времени все эти транзакции разведены. Кассовый чек нужно создать в момент расчета. В какой из этих названных? Закон не содержит ответа на этот вопрос.Чиновники дают разъяснения, опять же, со ссылкой на закон о национальной платежной системе, что момент расчета ― это когда гражданину его банк-отправитель сообщает о совершении успешной транзакции. Но ведь получатель безналичных средств не имеет договорных отношений с банком-отправителем. Тогда каким образом он вообще может узнать о произведенном расчете? Это объективно невозможно.― Специалисты ФНС предлагают организациям договариваться с плательщиком, выяснять у него, через какой банк будет совершен платеж, заранее заключать договор с этим банком и на «низком старте» ждать от банка сообщение о произведенной транзакции. Но это же несерьезно! Получается, что любой получатель безналичных средств должен заключить договоры со всеми банками страны.Опять же, гражданин может находиться за рубежом и иметь счет в иностранном банке. Получается, что нужно и со всеми зарубежными банками заблаговременно заключить договоры? А гражданин может пообещать одно, а сделать другое. Никаких гарантий у продавца нет. Кроме того, следует помнить, что чек продавец должен создать строго в момент расчета. Имеется практика Верховного суда РФ, что допустимо опоздание по времени не более, чем на 5 минут. Некоторые компании сейчас вынуждены убирать свои реквизиты с сайтов, чтобы не получить неожиданный безналичный платеж от гражданина-покупателя. Но наши граждане не лыком шиты, умудряются самостоятельно разыскивать банковские реквизиты и производят безналичные платежи на счета компаний.Даже если мы будем контролировать момент расчета, кассир в это время должен работать, чтобы сформировать чек. Каким образом это сделать ― организовать круглосуточное дежурство у кассы? Сколько это вообще будет стоить? И зачем инспекторам нужна информация по электронным средствам платежа в режиме реального времени? Я понимаю, по «наличке» ― там деньги не учтены до момента формирования чека, а безналичные расчеты и без этого целиком прозрачны. Движение денег зафиксировано в банковских выписках как покупателя, так и продавца, и операцию подтвердят два банка: отправителя и получателя.Опять же, если налоговая инспекция увидит совершенную операцию не секунда в секунду, а на следующий день, что такого произойдет? Зачем кассиру надо круглосуточно дежурить на своем посту? Эту тему ввиду отсутствия какого-либо нормативного регулирования сейчас можно довести до абсурда.Названные вопросы практической реализации положений закона не решены, и это вовсе не мелочи, так как они карают продавцов значительными штрафами. Что же сейчас делать пользователям касс при получении от гражданина безналичной оплаты за товар или услугу? Ввиду отсутствия возможности практической реализации закона чиновники перенесли срок начала применения онлайн-касс при безналичных ЭСП-расчетах на 1 июля 2018 года, ссылаясь на переходные положения закона, позволяющие не применять кассу, если такая обязанность отсутствовала на дату введения поправок в 54-ФЗ, то есть 15 июля 2016 года.Это выгодная для бизнеса позиция госорганов, однако проблема не решена, а лишь перенесена для решения на 2018 год.― И мы, специалисты-консультанты, и чиновники ФНС склоняемся к тому, что эта система должна работать без участия человека. Если платеж упал на расчетный счет компании ― видимо, необходимо отдельно определять в законе дату расчета при безналичных расчетах: некая программа (она же онлайн-касса) должна взять все необходимые сведения, сформировать кассовый чек и отправить его по назначению.Но ведь это еще более сложная система, чем сегодняшняя онлайн-касса для наличных расчетов. Программа должна сама найти данные о наименовании товара, работ, услуг, скидку по этой продаже, налоговую ставку НДС, установить тип платежа ― авансовый, постоплата, частичная оплата, другое. Без этих сведений кассовый чек не сформировать. В этом случае весь учет необходимо перенастраивать под такое применение онлайн-касс. И даже больше ― перестроены должны быть и учет, и бухгалтерские, и складские, и управленческие программы компаний, и в конечном итоге все бизнес-процессы продаж в организации.Мне кажется, налоговое администрирование в рассматриваемом случае не стоит таких сложностей. Безналичные расчеты граждан и так достаточно легко проконтролировать через проверку транзакций по расчетным счетам, тем более что банки предоставляют эти сведения налоговым органам. Зачем предпринимателям и компаниям снова покупать отдельные кассы? Тем не менее законом четко определено: по электронным средствам платежа должна быть одна ККТ, по наличным ― другая, по оформлению бланков строгой отчетности ― третья. Это уже три вида касс, но, как говорится, лиха беда начало. Кто больше?Более того, до настоящего времени отсутствуют кассовые аппараты, которые могут работать с электронными средствами платежа в полном соответствии с требованиями 54-ФЗ. Нас убеждают, что в реестре ККТ такие чудо-кассы есть. Правда их никто не видел. Могу предположить, что эти необыкновенные кассовые аппараты еще только разрабатываются.― Интернет-магазин ― это некая виртуальная витрина, где покупатель в виртуальную корзину набирает конкретные товары по конкретной цене, сам себе формирует покупку, активирует ее на самом сайте. Интернет-магазины через своих агрегаторов как раз могут организовать систему оповещения о совершении покупки в целях применения ККТ. Конечно, нужно время для отладки этой работы, но хотя бы в целом это возможно.― Тут возможна тема опосредованного контроля за микробизнесом, потому что у патента есть ограничение выручки. Вдруг предприниматель превысит лимит? Значит, он не вправе применять патент и должен перейти на другую систему налогообложения: как вариант, на общую систему.По «вмененщикам» могу предположить фискальный интерес за величиной оборотов ЕНВД, несмотря на отсутствие законодательных ограничений по выручке. Эти сведения в дальнейшем могут быть использованы инспекторами для анализа целесообразности использования этого налогового режима либо его реформирования.Поэтому фискальные функции здесь хотя и опосредованно, но все же существуют. Государство решило обязать всех поголовно перейти на онлайн-кассы.Переход будет сложен для «малышей» на патенте и ЕНВД, и нагрузку они почувствуют существенную. Очевидно, что реальные расходы на переоснащение онлайн-кассами значительно превысят ожидаемый налоговый вычет в 18 тысяч рублей. Кассовый аппарат вряд ли найдется за такую сумму, а кроме того, необходимо оплачивать интернет-услуги, оператора ТКС (телекоммуникационных каналов связи ― прим. УрБК), консультантов.В конечном итоге реформа онлайн-касс может привести к тому, что часть предпринимателей разорится, а другая уйдет в «тень», посчитав дополнительные траты непосильными. Те, кто удержится на рынке, попытаются переложить свое бремя расходов на покупателей.― Есть разъяснения Минкомсвязи о том, что та личная информация о покупателе, которая требуется для реализации 54-ФЗ, ― номер мобильного телефона или адрес электронной почты гражданина ― относится к объектам, охраняемым законодательством о персональных данных. Если пользователь касс собирает, хранит, передает персональные данные граждан, то он становится оператором персональных данных и обязан выполнять требования специального закона.Оператор персональных данных на своем сайте обязан публиковать политику работы с персональными данными, устанавливать ответственных лиц, контролирующих исполнение положений закона о персональных данных, принимать другие необходимые меры по сохранности персональных сведений. Проверку исполнения закона о защите персональных данных осуществляет Роскомнадзор, а штраф за каждое выявленное нарушение составляет 75 тысяч рублей.Получается, что все пользователи онлайн-касс автоматически становятся операторами персональных данных. Исполняя один закон (о ККТ), бизнесмены оказываются обременены исполнениям другого, уже не кассового закона ― о защите персональных данных. Согласитесь, что это неверно.Уже сейчас, в начале применения нового закона о ККТ, компании сталкиваются с проблемами, когда граждане начинают жаловаться на раскрытие помимо их воли персональных данных. На мой взгляд, ведомства должны договариваться между собой, разрешая конфликты нестыковки законов, и разъяснять пользователям касс, как им действовать.― Физлицо приобретает медицинскую услугу в медицинской клинике. По закону о ККТ в чеке требуется указать детальное наименование медицинской услуги. Нельзя написать просто «медицинская услуга». Формулировка, по мнению чиновников, должна соответствовать как минимум прейскуранту клиники. Например, «процедура прерывания беременности» или «анализ на установление отцовства ребенка».54-ФЗ требует отправить электронный чек на номер телефона либо электронную почту клиента, а также в ФНС через оператора фискальных данных. Имеются прецеденты, когда гражданин-заказчик указывал в договоре не свой номер телефона, а, например, члена семьи, то есть заказчиком услуги была жена, а чек получал муж.В ходе судебного разбирательства пользователь кассы не всегда сможет доказать факт предоставления корректных персональных данных физлицом, так как 54-ФЗ не устанавливает каких-либо правил регламентации и документирования передачи сведений о номере телефона или адресе электронной почты гражданином продавцу (исполнителю). Следует признать значительные риски бизнеса, связанные с возможным наложением штрафных санкций по закону о защите персональных данных при исполнении положений кассового законодательства.Закон о ККТ в действующем виде содержит колоссальное количество «бомб замедленного действия» и пробелов для практического применения, причем не для отдельных случаев, а применительно к целым отраслям, например, оптовой торговле, услугам и другим. Мы обсудили лишь некоторые из них. Несомненно, закон «сырой», и в него следует вносить правки.Можно признать, что первый этап реформы онлайн-касс прошел относительно спокойно, (насколько это было возможно), в том числе в отраслях, традиционно использующих ККТ, ― рознице, общепите. Все остальные отрасли ― оптовая торговля, ЖКХ, сфера услуг продолжают испытывать сложности, связанные с реализацией нового кассового закона. Надеемся, что ожидаемые изменения закона решат большинство из проблем.