Академический укрепляет сотрудничество с Италией

Сегодня Академический район Екатеринбурга посетила представительная делегация, включающая итальянских и российских бизнесменов, а также руководителей правительственных структур по содействию предпринимательству. В ходе визита его участники познакомились с историей, спецификой и основными достижениями нового района уральской столицы. Также российская и итальянская стороны заключили соглашение о привлечении инвестиций в технопарк «Академический».Гостями уральской столицы стали сопредседатели рабочей группы по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ). Среди них — директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития РФ Максим Паршин, а также директор департамента Интернационализации и продвижения торговли Минэкономразвития Италии Фабрицио Лучентини. Кроме того, в Екатеринбург приехали главы администраций регионов Италии, руководители бизнес-объединений и свыше 100 итальянских предпринимателей.Академический район заинтересовал участников форума как масштабный инвестиционный проект и успешный пример частно-государственного партнерства. В ходе визита итальянской делегации генеральный директор «РСГ-Академическое» Виктор Киселев рассказал ее представителям об истории проекта, о технических новинках, использованных при строительстве, его перспективах, а также о привлечении самих жителей района к формированию комфортного и безопасного пространства.«В Академическом нам удалось добиться снижения преступности в 10 раз по сравнению с другими территориями. В этом нам помогает не только техника, но и сами жители. Вообще, район очень дружный, он богат традициями: у нас свои праздники, в которых задействовано все население, свои символы, весной мы вместе высаживаем аллеи, чтобы сделать пространство еще более комфортным», — пояснил Виктор Киселев.Зарубежные гости отметили, что район действительно построен очень качественно, а большое количество молодых родителей и детей на улицах свидетельствует о том, что людям удобно и радостно жить в Академическом.Генеральный директор УК «Академический», депутат Екатеринбургской городской думы Николай Смирнягин познакомил гостей из Италии с работой ЗАО «Гарант», отвечающего за системы безопасности района. Сотрудники компании продемонстрировали работу камер видеонаблюдения в подъездах, подземных паркингах, лифтах жилых домов, а также на общественных пространствах.Кроме того, Николай Смирнягин представил российско-итальянской делегации принципы и методы работы управляющей компании, рассказал об энергоэффективных технологиях, применяемых в жилых домах района, и возможностях экономии на оплате услуг ЖКХ за счет этих нововведений.Итогом мероприятия стало подписание соглашения между АО «РСГ-Академическое», итальянской компанией Fondital и Корпорацией развития Среднего Урала. В нем стороны закрепили принципы сотрудничества по привлечению инвестиций в технопарк в Академическом. При этом компания FonditalS.p.A., уже локализовавшая производство в России, заявила о намерении информировать и привлекать итальянских производителей к созданию объектов промышленности и торговли в Свердловской области.«Наше предприятие является своего рода рупором в продвижении Екатеринбурга и Свердловской области в Италии. Мы производим радиаторы и котлы и в 2018 году планируем запустить здесь производственную линию. Вообще, нам интересно все, что связано со строительством, в том числе и жилых домов. Особенно это касается проектов высокого качества, примеры которых представлены в Академическом. Думаю, что это качество станет одним из стимулов инвестиционной политики итальянских компаний», — отметил генеральный директор Fondital Service Джакомо Дзени.По словам гостей из Италии, от посещения Академического они получили самые положительные впечатления. В наибольшей степени их поразил масштаб проекта и высокие стандарты качества, в соответствии с которыми строится район. Участники мероприятия выразили намерение развивать сотрудничество итальянских компаний с предприятиями Свердловской области, в том числе на территории технопарка в Академическом.