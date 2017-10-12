Дайджест
КНДР обрушилась с угрозами в адрес США
12 октябрь 2017 (13:37)
Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что народ Северной Кореи требует «расплатиться с США огненным градом». Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что «обладающая неведомой, неисчерпаемой силой армия страны не оставит безнаказанной Америку».
«Пришла очередь США расплатиться, и вся наша армия, и народ настоятельно требуют, что с американцами надо свести окончательные счеты только нанесением огненного града, а не словами», — подчеркнул Ли Ён Хо.
Он отметил, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что «обладающая неведомой, неисчерпаемой силой армия страны не оставит безнаказанной Америку».
«Пришла очередь США расплатиться, и вся наша армия, и народ настоятельно требуют, что с американцами надо свести окончательные счеты только нанесением огненного града, а не словами», — подчеркнул Ли Ён Хо.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Япония потребовала усилить давление на КНДР
- Япония продлила санкции против КНДР
- КНДР заявила о готовности применить ядерное оружие
- КНДР привела армию в состояние повышенной боеготовности
- КНДР: армия и народ готовы к нападению со стороны США
Loading...