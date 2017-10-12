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КНДР обрушилась с угрозами в адрес США

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что народ Северной Кореи требует «расплатиться с США огненным градом». Об этом сообщает ТАСС.



Он отметил, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что «обладающая неведомой, неисчерпаемой силой армия страны не оставит безнаказанной Америку».



«Пришла очередь США расплатиться, и вся наша армия, и народ настоятельно требуют, что с американцами надо свести окончательные счеты только нанесением огненного града, а не словами», — подчеркнул Ли Ён Хо.

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