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Глава Приморского океанариума написал заявление об отставке

Директор Приморского океанариума Александр Михайлюк взял на себя ответственность за гибель самки дельфина по имени Ева. Об этом сообщает PrimaMedia.



«Принимая во внимание общественное мнение, не делающее скидок на причины этих событий, я подал рапорт об отставке с должности директора Приморского океанариума», — сообщил он изданию.



Руководство океанариума, в свою очередь, также выступило с заявлением. «Приморскому океанариуму не удалось спасти самку дельфина, получившую острое респираторное заболевание, очень быстро перешедшее в пневмонию. 10 октября мы потеряли это животное, но, поверьте, сделали все возможное. Быстро прогрессирующая пневмония — одна из наиболее частых причин гибели китообразных и в природе и в современных океанариумах», — подчеркнули в организации.



Заявление об отставке Михайлюк подал в среду, решение руководства пока не известно.

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