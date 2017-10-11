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В Приморском крае рыбаки напали на полицейскую лодку

В Приморском крае пьяные рыбаки пустились в погоню за полицейской лодкой и пошли на ее таран после того, как правоохранители запретили им ловить рыбу. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.



Случай произошел в Хасанском районе на берегу реки Нарва. Полицейские поставили 15 пьяных мужчин в известность, что они не могут ловить рыбу в этом месте, однако те проявили в отношении правоохранителей агрессию и попытались завладеть их табельным оружием. Полицейские предупредили мужчин о незаконности их действий и произвели два предупредительных выстрела в воздух.



«Вернувшись к резиновой лодке, полицейские отошли от берега, однако на большой скорости к лодке сотрудников полиции подплыл катер, в котором находились двое 31-летних мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Угрожая стражам правопорядка физической расправой, подозреваемые протаранили навесной мотор лодки», — указано в сообщении.

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