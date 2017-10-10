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В Сирии разбился российский самолет Су-24

10 октябрь 2017 (17:21)

Российский самолет Су-24 при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб. Разрушений на земле нет, уточнили в ведомстве. В Минобороны добавили, что причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины.

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