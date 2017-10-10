Дайджест
Жителя Киргизии обвиняют в попытке госпереворота
10 октябрь 2017 (17:20)
Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии сообщил о задержании члена политической партии «Мекенчил» Мелиса Аспекова, который подозревается в попытках организации захвата власти в республике после президентских выборов. Об это сообщает РИА «Новости».
«Аспеков, действуя в интересах определенной группы лиц, с целью захвата власти после объявления итогов выборов президента, в сговоре с отдельными гражданами принимал участие в планах по дестабилизации обстановки в республике», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, Аспеков, имея контакты с лидером политической партии «Кыргызстан», депутатом парламента страны Канатбеком Исаевым, который был задержан в Бишкеке неделю назад, и отдельными сторонниками партии «Республика», предпринимал попытки собрать сторонников для участия в массовых беспорядках во время и после выборов президента.
«Аспеков, действуя в интересах определенной группы лиц, с целью захвата власти после объявления итогов выборов президента, в сговоре с отдельными гражданами принимал участие в планах по дестабилизации обстановки в республике», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, Аспеков, имея контакты с лидером политической партии «Кыргызстан», депутатом парламента страны Канатбеком Исаевым, который был задержан в Бишкеке неделю назад, и отдельными сторонниками партии «Республика», предпринимал попытки собрать сторонников для участия в массовых беспорядках во время и после выборов президента.
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