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Украина не попала на чемпионат мира по футболу

Сборная Украины проиграла команде Хорватии в заключительном туре отборочного этапа чемпионата мира-2018. Об этом сообщает портал «Лента.ру».



Встреча прошла в понедельник, 9 октября, в Киеве, и завершилась со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме: на 62-й минуте отличился Андрей Крамарич, а на 70-й он оформил дубль.



Таким образом, подопечные Андрея Шевченко с 17 очками заняли третье место в отборочной группе и не вышли даже в стыковые матчи. Хорваты заняли второе место, а команда Исландии вышла на мундиаль в России напрямую, выиграв группу.



Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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