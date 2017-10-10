Дайджест
Украина не попала на чемпионат мира по футболу
10 октябрь 2017 (13:29)
Сборная Украины проиграла команде Хорватии в заключительном туре отборочного этапа чемпионата мира-2018. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
Встреча прошла в понедельник, 9 октября, в Киеве, и завершилась со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме: на 62-й минуте отличился Андрей Крамарич, а на 70-й он оформил дубль.
Таким образом, подопечные Андрея Шевченко с 17 очками заняли третье место в отборочной группе и не вышли даже в стыковые матчи. Хорваты заняли второе место, а команда Исландии вышла на мундиаль в России напрямую, выиграв группу.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Встреча прошла в понедельник, 9 октября, в Киеве, и завершилась со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме: на 62-й минуте отличился Андрей Крамарич, а на 70-й он оформил дубль.
Таким образом, подопечные Андрея Шевченко с 17 очками заняли третье место в отборочной группе и не вышли даже в стыковые матчи. Хорваты заняли второе место, а команда Исландии вышла на мундиаль в России напрямую, выиграв группу.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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