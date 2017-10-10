Выборочное рефинансирование

Последние два года процентные ставки по кредитам демонстрируют отрицательную динамику. На этом фоне услуга рефинансирования банковского займа становится востребованной среди населения, и банки начинают активно ее продвигать. Однако переоформить кредит под более низкий процент и при этом остаться в том же банке для большинства становится практически невозможным, так как компании предпочитают перекредитовывать исключительно клиентов сторонних организаций.За последние 2,5 года доступность кредитных продуктов в банках России значительно улучшилась. Если еще в 2015 году средняя ставка по потребительским займам достигала 20%, то сегодня она не превышает 14,6%. Ставка по ипотеке также уже несколько лет демонстрирует плавное снижение — в апреле 2015 года показатель составлял 14,5%, а сегодня он снижен в среднем до 11,28% годовых.Неудивительно, что большинство россиян, оформивших кредит в первый год после «черного вторника» (16 декабря 2014 года, когда Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 6,5% до 17%, — прим. ред.) начинают искать возможности переоформить займ на более выгодных условиях.Кредитные организации, в свою очередь, увидев растущую потребность, стали активно рекламировать услугу по рефинансированию кредитов, привлекая тем самым большой поток клиентов из других банков. Однако, как оказалось, перекредитоваться под более низкий процент и при этом остаться в своем же банке сегодня практически невозможно.Большинство заемщиков, решивших воспользоваться услугой, получают отказ в своем банке и вынуждены искать другую кредитную организации для рефинансирования кредита.«Возникает удивительная ситуация — в «своем» банке рефинансировать ипотечный кредит намного сложнее, чем в «чужом». Так, у меня ипотечный кредит в Сбербанке был взят достаточно давно и под высокий процент. Когда я решил рефинансировать его, Сбербанк предложил мне пройти достаточно трудоемкую и сложную процедуру. В целом чувствовалось, что банк этого делать откровенно не хочет. В другом банке же мне быстро пошли навстречу, пакет документов оказался минимальным. Конечно, можно было бы списать все это на бюрократию в Сбербанке. Но у моего знакомого прямо противоположная история: он брал ипотеку в том же банке, где я рефинансировался, и ему в рефинансировании отказали. Зато когда он пришел в Сбербанк, там его встречают с распростертыми объятьями», — рассказал один из клиентов Сбербанка.На сегодняшний день аналитики выделяют три основных причины, почему банки не хотят переоформлять под более низкий процент кредиты своих клиентов. Основной из них является то, что кредитной организации невыгодно рефинансировать те продукты, которые были выданы в ней.Подобного мнения придерживается и независимый финансовый эксперт Григорий Вахитов. По его словам, когда банк рефинансирует своих клиентов, то у него сокращается доходная база в будущем.«Условно: банк выдал займ под 18% годовых на пять лет, через год он решил привлечь новых клиентов, запустил рекламную акцию о рефинансировании. Банк интересует лишь новый поток заемщиков, ему невыгодно, чтобы кредиты, которые были выданы под 18%, были переоформлены под 12%. Банки — это коммерческая организация, и ей надо привлечь хорошего клиента из другого банка. В случае, когда клиент заявляет о том, что он уходит, банк идет на уступки и в качестве исключения рефинансирует его кредит, но такое случается крайне редко и лишь для того, чтобы сохранить хорошего заемщика», — сказала Г. Вахитов.Подобного мнения придерживаются аналитики ГК «Финам».«Банки неохотно идут на рефинансирование своих же кредитных продуктов по одной простой причине — при рефинансировании снижается банковская маржа. Весьма стремительное понижение Банком России ключевой ставки привело к тому, что практически все кредитные учреждения были вынуждены пересмотреть ставки по вновь выдаваемым кредитам под более низкие проценты. Те же кредиты, которые были выданы ранее, чаще всего не предусматривают пересмотр ставок (за исключением кредитных продуктов, так или иначе «привязанных» к ставке ЦБ РФ или имеющих плавающую процентную ставку, меняемую по каким-либо иным критериям)», — считает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.По его словам, банку выгодно сохранять по этим кредитам ставку более высокую, чем по вновь выдаваемым займам. Отсюда и отсутствие оптимизма насчет рефинансирования задолженности — рефинансированный кредит будет для банка куда менее прибыльным.Еще одной причиной отказа является страх перед Центробанком. Дело в том, что в большинстве случаев рефинансирование собственных кредитов регулятор рассматривает как реструктуризацию, которая с точки зрения Банка России расценивается как кредит не самого лучшего качества. По таким случаям Центральный банк требует досоздания резервов. Чтобы этого избежать, банку придется собрать определенный пакет документов и доказать регулятору, что эта ссуда на самом деле не проблемная. Поэтому кредитные организации предпочитают не перекредитовывать своих клиентов, чтобы потом не пришлось оправдываться перед ЦБ.«В некоторых случаях так бывает. Но, с другой стороны, если у клиента есть деньги погасить займ здесь и сейчас, тогда ЦБ не будет требовать досоздавать резервы. Схема: сегодня кредит погасил, а завтра его взял — в банке не работает. Можно запускать процедуру выдачи нового кредита и поставить погашение прошлого кредита — то есть в этой ситуации есть лазейки, чтобы обходить требования ЦБ», — считает Григорий Вахитов.Существует еще одна причина того, что банки не хотят рефинансировать свои ссуды. Принимая решение отказать в рефинансировании кредита, банки нередко объясняют это законодательными ограничениями, в частности, теми запретами, которые накладывает типовой кредитный договор.Напомним, раньше для того, чтобы защитить заемщика от неожиданного повышения процентной ставки по кредиту и от требования досрочного его погашения, были введены нормы закона, согласно которым банк не может в одностороннем порядке менять условия договора. Именно этим и апеллирует банк, когда дает отрицательный ответ своему клиенту.Однако, по мнению экспертов, это является лишь отговоркой, а не обоснованной причиной.«Стоит сказать, что процедура рефинансирования не является примером одностороннего изменения договора. Односторонним он может быть только если банк без ведома клиента взял и понизил ставку, а такого не бывает. Отказ по этой причине является лишь отговоркой. При рефинансировании клиент приходит в банк и просит оказать ему именно эту услугу, поэтому это является двусторонним изменением договора», — считает Григорий Вахитов.Сегодня услуга по перекредитованию под более низкую процентную ставку популярна и среди клиентов, и среди банков. Однако обе стороны здесь преследуют разные цели: первые хотят облегчить кредитную нагрузку благодаря снижению процентной ставки, вторые — стремятся лишь привлечь новых клиентов. Именно поэтому в большинстве случаев заемщики получают отказ в рефинансировании в «своем» банке и вынуждены искать другую кредитную организацию, которая готова предложить им более выгодные условия.