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Вблизи Бангладеш утонули 12 беженцев

В результате опрокидывания лодки у берегов Бангладеш утонули 12 беженцев-рохинджа из Мьянмы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию Бангладеш.



Инцидент произошел на морской границе двух стран, в южной части Бангладеш. Лодкой с беженцами управлял один из местных рыбаков. Точно число людей, находившихся на ней, неизвестно.



Как сообщается, погибли десять 10 детей, один мужчина и одна женщина. Полиция извлекла из тела из воды. Еще восемь человек удалось спасти.

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