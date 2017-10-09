Дайджест
Вблизи Бангладеш утонули 12 беженцев
9 октябрь 2017 (17:11)
В результате опрокидывания лодки у берегов Бангладеш утонули 12 беженцев-рохинджа из Мьянмы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию Бангладеш.
Инцидент произошел на морской границе двух стран, в южной части Бангладеш. Лодкой с беженцами управлял один из местных рыбаков. Точно число людей, находившихся на ней, неизвестно.
Как сообщается, погибли десять 10 детей, один мужчина и одна женщина. Полиция извлекла из тела из воды. Еще восемь человек удалось спасти.
Инцидент произошел на морской границе двух стран, в южной части Бангладеш. Лодкой с беженцами управлял один из местных рыбаков. Точно число людей, находившихся на ней, неизвестно.
Как сообщается, погибли десять 10 детей, один мужчина и одна женщина. Полиция извлекла из тела из воды. Еще восемь человек удалось спасти.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Власти Мьянмы заминировали границу с Бангладеш
- В Индии и Бангладеш возможны вспышки сибирской язвы
- В Бангладеш на затонувшем судне могло погибнуть около 200 пассажиров
- Один из лидеров оппозиции в Бангладеш приговорен к смертной казни
- Скончался президент Бангладеш
Loading...