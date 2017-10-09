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Шарапова вернулась в топ-100 обновленного рейтинга WTA

Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в топ-100 обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.



30-летняя Шарапова оказалась на 86-й строчке, поднявшись на 18 позиций. Лучшей из россиянок является Светлана Кузнецова, занимающая 8-е место. Елена Веснина поднялась с 20-й на 19-ю строчку, Дарья Касаткина — с 34-й на 29-ю.



4 октября Халеп обыграла Шарапову на турнире WTA в Пекине. Эта победа над россиянкой стала для нее первой в карьере. Румынка дошла до финала, где уступила француженке Каролин Гарсии. После этого она рассказала, что за все время выступлений в туре ни разу не разговаривала с Шараповой, отметив, что россиянка не общается ни с кем.

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