Дайджест

В Турции поезд столкнулся с автомобилем

9 октябрь 2017 (17:09)

В результате столкновения поезда и автомобиля на западе Турции погибли три человека. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на Haberturk.

Авария произошла в районе города Герменджик. На железнодорожном переезде поезд врезался в машину, в результате чего три человека погибли на месте.

Сообщается также о трех пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

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