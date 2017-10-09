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В Турции поезд столкнулся с автомобилем

В результате столкновения поезда и автомобиля на западе Турции погибли три человека. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на Haberturk.



Авария произошла в районе города Герменджик. На железнодорожном переезде поезд врезался в машину, в результате чего три человека погибли на месте.



Сообщается также о трех пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

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