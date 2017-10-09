Дайджест
В Турции поезд столкнулся с автомобилем
9 октябрь 2017 (17:09)
В результате столкновения поезда и автомобиля на западе Турции погибли три человека. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на Haberturk.
Авария произошла в районе города Герменджик. На железнодорожном переезде поезд врезался в машину, в результате чего три человека погибли на месте.
Сообщается также о трех пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
Авария произошла в районе города Герменджик. На железнодорожном переезде поезд врезался в машину, в результате чего три человека погибли на месте.
Сообщается также о трех пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
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