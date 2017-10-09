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Николас Мадуро поблагодарил Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телевидения поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за то, что тот постоянно упоминает его имя, передает РИА Новости.



«Трамп сделал меня известным во всем мире. Это честь, что глава империи не проводит и дня, чтобы не упомянуть меня, это значит, что я делаю что-то хорошее», — подчеркнул Мадуро.



По словам президента, Трамп «принял на себя обязанности главы венесуэльской оппозиции». При этом Мадуро отметил, что сейчас соглашение о начале переговоров властей с оппозицией достигнута на 95%, и на наступающей неделе должен стартовать диалог.

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