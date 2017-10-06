Дайджест
От боевиков ИГ освобождено более 90% сирийской территории
6 октябрь 2017 (17:36)
Более 91% территории Сирии освобождено от террористов группировки «Исламское государство». Об этом говорится в инфографике газеты «Красная Звезда».
По последним данным, от боевиков удалось освободить 91,6% территории. Также сообщается, что за неделю уничтожено более 1 тыс. 380 объектов международных террористических группировок.Ранее в ФСБ сообщили, что боевики ИГ хотят создать новую всемирную террористическую сеть.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
По последним данным, от боевиков удалось освободить 91,6% территории. Также сообщается, что за неделю уничтожено более 1 тыс. 380 объектов международных террористических группировок.Ранее в ФСБ сообщили, что боевики ИГ хотят создать новую всемирную террористическую сеть.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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