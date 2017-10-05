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В Антарктике установят бюст Юрия Гагарина
5 октябрь 2017 (16:21)
Бронзовый бюст первого космонавта планеты Юрия Гагарина будет отправлен на одну из антарктических станций России. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление в пресс-службе международного благотворительного фонда «Диалог культуры — Единый мир».
Памятники Ю.Гагарину до конца года появятся во Франции, Казахстане, Нигерии, Палестине, Сербии и Италии. В 2018 году монументы первому космонавту планеты установят в городах Японии и в столице Южной Кореи.
«Фонд занимается продвижением русской культуры. А Юрия Гагарина — первого человека, который совершил полёт в космос, — знает, наверное, каждый на нашей планете», — заявила руководитель пресс-службы фонда Ирина Шамгунова.
По ее словам, установка памятников Ю.Гагарину является «частью народной дипломатии», а сам лётчик-космонавт — символ «мира и человечества».
Памятники Ю.Гагарину до конца года появятся во Франции, Казахстане, Нигерии, Палестине, Сербии и Италии. В 2018 году монументы первому космонавту планеты установят в городах Японии и в столице Южной Кореи.
«Фонд занимается продвижением русской культуры. А Юрия Гагарина — первого человека, который совершил полёт в космос, — знает, наверное, каждый на нашей планете», — заявила руководитель пресс-службы фонда Ирина Шамгунова.
По ее словам, установка памятников Ю.Гагарину является «частью народной дипломатии», а сам лётчик-космонавт — символ «мира и человечества».
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