Дайджест
Жителя Подмосковья приговорили к пожизненному сроку за двойное убийство
5 октябрь 2017 (10:11)
Жителя Московской области Николая Гранина приговорили к пожизненному наказанию за убийство своей сожительницы с ее 12-летним сыном. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).
По данным следствия, жительница деревни Кутузово (Домодедовский район) познакомилась в интернете с Граниным, отбывавшим наказание в колонии за грабежи и разбои. В 2013 году он освободился из мест лишения свободы и переехал жить к подруге по переписке. Вместе они стали воспитывать ее сына-подростка.
Позже Гранин встретил другую женщину и в мае 2016 года решил избавиться от сожительницы. Он дождался, пока та вместе с сыном уснет и поджег дом.
«Смерть ребенка наступила на месте преступления в результате отравления продуктами горения. Потерпевшая умерла в медицинском учреждении», — говорится в сообщении регионального управления СКР. Там также отметили, что Гранин скрылся с места преступления, но вскоре был задержан.
По данным следствия, жительница деревни Кутузово (Домодедовский район) познакомилась в интернете с Граниным, отбывавшим наказание в колонии за грабежи и разбои. В 2013 году он освободился из мест лишения свободы и переехал жить к подруге по переписке. Вместе они стали воспитывать ее сына-подростка.
Позже Гранин встретил другую женщину и в мае 2016 года решил избавиться от сожительницы. Он дождался, пока та вместе с сыном уснет и поджег дом.
«Смерть ребенка наступила на месте преступления в результате отравления продуктами горения. Потерпевшая умерла в медицинском учреждении», — говорится в сообщении регионального управления СКР. Там также отметили, что Гранин скрылся с места преступления, но вскоре был задержан.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Жителя Калуги подозревают в истязаниях дочери
- Налетчика на отделение «МДМ Банк» в Североуральске приговорили к 8 годам лишения свободы
- Убийца Полины Мальковой приговорен к пожизненному заключению
- Дениса Евсюкова приговорили к пожизненному лишению свободы
- Житель Воронежа пытался застрелить своего кредитора
Loading...