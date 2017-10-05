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Жителя Подмосковья приговорили к пожизненному сроку за двойное убийство

Жителя Московской области Николая Гранина приговорили к пожизненному наказанию за убийство своей сожительницы с ее 12-летним сыном. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).



По данным следствия, жительница деревни Кутузово (Домодедовский район) познакомилась в интернете с Граниным, отбывавшим наказание в колонии за грабежи и разбои. В 2013 году он освободился из мест лишения свободы и переехал жить к подруге по переписке. Вместе они стали воспитывать ее сына-подростка.



Позже Гранин встретил другую женщину и в мае 2016 года решил избавиться от сожительницы. Он дождался, пока та вместе с сыном уснет и поджег дом.



«Смерть ребенка наступила на месте преступления в результате отравления продуктами горения. Потерпевшая умерла в медицинском учреждении», — говорится в сообщении регионального управления СКР. Там также отметили, что Гранин скрылся с места преступления, но вскоре был задержан.

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