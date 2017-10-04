Дайджест
Сотрудники ММК познакомили школьников с машиностроительными специальностями
4 октябрь 2017 (10:36)
В рамках проекта «Славим человека труда!», а также соглашения о сотрудничестве Магнитогорского металлургического комбината и объединения городских библиотек в центре правовой информации «Библиотека Крашенинникова» состоялась встреча работников Механоремонтного комплекса Магнитогорского металлургического комбината с учащимися школ. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК».
Урок профориентации был приурочен к минувшему Дню машиностроителя. Механоремонтный комплекс как раз и специализируется на производстве оборудования, запасных частей для металлургического комбината.
Чтобы сформировать у старшеклассников правильное реалистичное представление о производстве, диалог со школьниками вёл молодой рабочий МРК — слесарь-ремонтник Наиль Хасанов, который рассказал ребятам, какие задачи он выполняет в цехе, где трудится полтора года, какую зарплату получает. Учащиеся спрашивали гостя о возможностях карьерного роста на предприятии.
Такие профориентационные встречи с представителями профессий металлургического комбината проводятся с целью мотивировать молодёжь к поступлению в технические ВУЗы и сформировать интерес к рабочим специальностям.
Урок профориентации был приурочен к минувшему Дню машиностроителя. Механоремонтный комплекс как раз и специализируется на производстве оборудования, запасных частей для металлургического комбината.
Чтобы сформировать у старшеклассников правильное реалистичное представление о производстве, диалог со школьниками вёл молодой рабочий МРК — слесарь-ремонтник Наиль Хасанов, который рассказал ребятам, какие задачи он выполняет в цехе, где трудится полтора года, какую зарплату получает. Учащиеся спрашивали гостя о возможностях карьерного роста на предприятии.
Такие профориентационные встречи с представителями профессий металлургического комбината проводятся с целью мотивировать молодёжь к поступлению в технические ВУЗы и сформировать интерес к рабочим специальностям.
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