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Сотрудники ММК познакомили школьников с машиностроительными специальностями

В рамках проекта «Славим человека труда!», а также соглашения о сотрудничестве Магнитогорского металлургического комбината и объединения городских библиотек в центре правовой информации «Библиотека Крашенинникова» состоялась встреча работников Механоремонтного комплекса Магнитогорского металлургического комбината с учащимися школ. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК».



Урок профориентации был приурочен к минувшему Дню машиностроителя. Механоремонтный комплекс как раз и специализируется на производстве оборудования, запасных частей для металлургического комбината.



Чтобы сформировать у старшеклассников правильное реалистичное представление о производстве, диалог со школьниками вёл молодой рабочий МРК — слесарь-ремонтник Наиль Хасанов, который рассказал ребятам, какие задачи он выполняет в цехе, где трудится полтора года, какую зарплату получает. Учащиеся спрашивали гостя о возможностях карьерного роста на предприятии.



Такие профориентационные встречи с представителями профессий металлургического комбината проводятся с целью мотивировать молодёжь к поступлению в технические ВУЗы и сформировать интерес к рабочим специальностям.

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