Кризис

Потери туроператоров от остановки полетов «ВИМ-Авиа» составят порядка 7 млн долл. США

Совокупные потери туроператоров от остановки полетов авиакомпании «ВИМ-Авиа» составят порядка 7 млн долл. США, туркомпании не рассчитывают вернуть эти деньги. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров (АТОР) Майи Ломидзе.



«Весь вывоз туристов осуществляется за счет туроператоров. Компания TUI Россия вчера сообщила о потерях в размере 2 млн долл. США. По нашей предварительной оценке, совокупные потери всех туроператоров, которые вынуждены взять перевозку на себя, составят порядка 7 млн долл. США. Это предварительные оценки, итоги будут подведены в конце октября», — сказала М. Ломидзе.



По ее словам, последних туристов с билетами «ВИМ-Авиа» доставят на родину в 20-х числах октября.



«Самый большой вопрос — это те туристы, которые остались без отдыха. Точных данных об их количестве нет. Но через неделю у нас будут точные данные о них. Большая часть тех, у кого были путевки на «ВИМ-Авиа», будут доставлены на отдых рейсами других авиакомпаний за счет туроператоров», — пояснила она.



Напомним, «ВИМ-Авиа» 25 сентября 2017 года остановила чартерные рейсы из-за недостатка средств на операционную деятельность. Билеты авиакомпании на этот момент приобрели почти 200 тыс. граждан, за рубежом оказались почти 39 тыс. пассажиров. К их вывозу под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

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