Дайджест

В Иркутской области школьник напал на учителя

В Чунском районе Иркутской области судимый за кражу 16-летний школьник кинул стул в голову пожилому учителю в ответ на просьбу выйти из класса. Об этом говорится на сайте местной администрации.



Районная комиссия по делам несовершеннолетних, куда подростка «доставили после долгих поисков», будет добиваться отмены условно-досрочного освобождения подростка. Ему предстоит отбыть еще четыре месяца из назначенного судом срока лишения свободы.



Инцидент произошел еще 29 сентября. Парень зашел на урок не в свой класс и в ответ на просьбу покинуть помещение стал хамить, а затем бросил в педагога стул, который угодил тому в висок. Мужчина упал и потерял сознание. У него диагностировали сотрясение мозга.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: