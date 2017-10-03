Дайджест
В Иркутской области школьник напал на учителя
3 октябрь 2017 (17:20)
В Чунском районе Иркутской области судимый за кражу 16-летний школьник кинул стул в голову пожилому учителю в ответ на просьбу выйти из класса. Об этом говорится на сайте местной администрации.
Районная комиссия по делам несовершеннолетних, куда подростка «доставили после долгих поисков», будет добиваться отмены условно-досрочного освобождения подростка. Ему предстоит отбыть еще четыре месяца из назначенного судом срока лишения свободы.
Инцидент произошел еще 29 сентября. Парень зашел на урок не в свой класс и в ответ на просьбу покинуть помещение стал хамить, а затем бросил в педагога стул, который угодил тому в висок. Мужчина упал и потерял сознание. У него диагностировали сотрясение мозга.
Районная комиссия по делам несовершеннолетних, куда подростка «доставили после долгих поисков», будет добиваться отмены условно-досрочного освобождения подростка. Ему предстоит отбыть еще четыре месяца из назначенного судом срока лишения свободы.
Инцидент произошел еще 29 сентября. Парень зашел на урок не в свой класс и в ответ на просьбу покинуть помещение стал хамить, а затем бросил в педагога стул, который угодил тому в висок. Мужчина упал и потерял сознание. У него диагностировали сотрясение мозга.
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