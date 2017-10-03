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Возле берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6

В акватории Тихого океана возле берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Камчатскому краю.



«По данным сайта службы срочных донесений города Обнинск, в акватории Тихого океана зафиксировано неощущаемое сейсмособытие. Его эпицентр находился в 42 километрах юго-восточнее села Крутоберегово Усть-Камчатского района, расстояние до береговой линии — 10 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,6», — сообщили в МЧС.



В единую диспетчерскую службу муниципальных образований звонков от граждан не поступало. Угрозу цунами не объявляли.

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