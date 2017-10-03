Дайджест

В США скончался музыкант Том Петти

3 октябрь 2017 (13:03)

В США на 67-м году жизни скончался рок-музыкант Том Петти. Об этом со ссылкой на менеджера Петти сообщает Reuters.

Семья музыканта, как утверждается, уже подтвердила эту информацию. Музыканта обнаружили в его доме в калифорнийском городе Малибу. У него была констатирована остановка сердца.

Вечером в понедельник о смерти певца сообщил телеканал CBS News. Позже портал TMZ опроверг эту информацию, но указал, что музыкант находится в критическом состоянии.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...