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В США скончался музыкант Том Петти

В США на 67-м году жизни скончался рок-музыкант Том Петти. Об этом со ссылкой на менеджера Петти сообщает Reuters.



Семья музыканта, как утверждается, уже подтвердила эту информацию. Музыканта обнаружили в его доме в калифорнийском городе Малибу. У него была констатирована остановка сердца.



Вечером в понедельник о смерти певца сообщил телеканал CBS News. Позже портал TMZ опроверг эту информацию, но указал, что музыкант находится в критическом состоянии.

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