Дайджест

В Дагестане ввели режим КТО

В двух районах Дагестана введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил ТАСС представитель оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Дагестане.



«Вчера в 16:30 по московскому времени в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах Дагестана, за исключением города Кизилюрт, введен режим КТО», — сказал собеседник агентства.



В данных районах ведется оперативный поиск бандподполья и их пособников.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: