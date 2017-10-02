Дайджест

В Дагестане ввели режим КТО

2 октябрь 2017 (12:44)

В двух районах Дагестана введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил ТАСС представитель оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Дагестане.

«Вчера в 16:30 по московскому времени в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах Дагестана, за исключением города Кизилюрт, введен режим КТО», — сказал собеседник агентства.

В данных районах ведется оперативный поиск бандподполья и их пособников.

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