Дайджест
В Дагестане ввели режим КТО
2 октябрь 2017 (12:44)
В двух районах Дагестана введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил ТАСС представитель оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Дагестане.
«Вчера в 16:30 по московскому времени в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах Дагестана, за исключением города Кизилюрт, введен режим КТО», — сказал собеседник агентства.
В данных районах ведется оперативный поиск бандподполья и их пособников.
«Вчера в 16:30 по московскому времени в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах Дагестана, за исключением города Кизилюрт, введен режим КТО», — сказал собеседник агентства.
В данных районах ведется оперативный поиск бандподполья и их пособников.
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