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Власти Екатеринбурга призвали горожан не поддаваться панике из-за звонков о минировании зданий
29 сентябрь 2017 (15:52)
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2017. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб обратился к жителям с просьбой не поддаваться панике в связи с серией ложных сообщений о минировании объектов в уральской столице.
«Необходимо быть внимательными, не поддаваться панике и провокациям. Екатеринбург обладает достаточным набором средств, чтобы противостоять провокациям и угрозам террористического характера. Администрация города обращается с просьбой к жителям сохранять спокойствие и организованность», — говорится в обращении.
По словам главы администрации, в этом вопросе особая ответственность за сохранение стабильности и недопущения паники, а также за бдительность горожан лежит на средствах массовой информации.
«Просим в полной мере реагировать на возможные рекомендации, просьбы и обращения правоохранительных органов, спецслужб, органов власти. Мы должны сохранить стабильность в работе всех городских служб, в первую очередь медицинских и образовательных учреждений», — заявил Александр Якоб.
Напомним, в Екатеринбурге сегодня из-за телефонных звонков о минировании были эвакуированы десятки административных зданий, торговых центров и школ. Первые сообщения о возможных терактах касались резиденции губернатора Свердловской области, правительства региона и нескольких министерств.
«Необходимо быть внимательными, не поддаваться панике и провокациям. Екатеринбург обладает достаточным набором средств, чтобы противостоять провокациям и угрозам террористического характера. Администрация города обращается с просьбой к жителям сохранять спокойствие и организованность», — говорится в обращении.
По словам главы администрации, в этом вопросе особая ответственность за сохранение стабильности и недопущения паники, а также за бдительность горожан лежит на средствах массовой информации.
«Просим в полной мере реагировать на возможные рекомендации, просьбы и обращения правоохранительных органов, спецслужб, органов власти. Мы должны сохранить стабильность в работе всех городских служб, в первую очередь медицинских и образовательных учреждений», — заявил Александр Якоб.
Напомним, в Екатеринбурге сегодня из-за телефонных звонков о минировании были эвакуированы десятки административных зданий, торговых центров и школ. Первые сообщения о возможных терактах касались резиденции губернатора Свердловской области, правительства региона и нескольких министерств.
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