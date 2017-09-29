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Все международные рейсы в Иракский Курдистан будут приостановлены

Все международные рейсы в Иракский Курдистан будут приостановлены с вечера пятницы. Об этом сообщило Euronews со ссылкой на информационное агентство AFP.



Целый ряд крупных иностранных авиаперевозчиков уже объявили о прекращении полётов в аэропорты Эрбиля и Сулеймании до 1 октября. Среди них: катарский Qatar Airways, египетский Egypt Air, ливанский Middle East Airlines, а также иорданская компания Royal Jordanian Airlines, эмиратская Fly Dubai, и сразу три турецких – Pegasus, Atlas Global и Turkish Airlines.



Такое решение авиакомпании приняли по требованию Багдада после того, как три дня назад в курдском регионе был проведён референдум о самоопределении, на котором почти 93% избирателей проголосовали за отделение от Ирака.

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