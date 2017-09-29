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Южная Корея ввела запрет на все виды ICO

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи в пятницу сообщила о запрете всех первичных размещений в токенах (initial coin offering, ICO) в стране, пишет «Интерфакс» со ссылкой на CNBC.



Кроме того, южнокорейский регулятор финансовой отрасли заявил о необходимости жесткого контроля торговых операций с криптовалютами.



ICO в последнее время стали популярны по всему миру в качестве альтернативного механизма привлечения средств. Бурное развитие отрасли, слабое понимание принципов ее работы и отсутствие регулирования вызывают опасения во многих странах. В комиссии опасаются перегрева рынка и мошенничеств, которые могут быть связаны с ICO, отмечает агентство Bloomberg.

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