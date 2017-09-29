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Градсовет подведет итоги конкурса концепций набережной Верх-Исетского пруда — Исети
29 сентябрь 2017 (12:09)
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2017. Архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга 6 октября подведет итоги конкурса на разработку концепции набережной Верх-Исетского пруда — реки Исеть. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте уральской столицы.
Речь идет об участке набережной от Малого Конного полуострова до ул. Папанина, включая территории площади Субботников и Верх-Исетского металлургического завода.
Как отмечают организаторы, на заседании Градсовета будут презентованы концепции победителя и призеров, имена которых жюри определит 29 сентября.
Как следует из опубликованных на портале документов, авторы конкурсных работ планируют кардинально преобразить указанную территорию. В частности, в их планы входит строительство вдоль береговой линии гребного канала, экологического парка, городского пляжа, коммерческой зоны, яхт-клуба, креативного кластера и других объектов.
Речь идет об участке набережной от Малого Конного полуострова до ул. Папанина, включая территории площади Субботников и Верх-Исетского металлургического завода.
Как отмечают организаторы, на заседании Градсовета будут презентованы концепции победителя и призеров, имена которых жюри определит 29 сентября.
Как следует из опубликованных на портале документов, авторы конкурсных работ планируют кардинально преобразить указанную территорию. В частности, в их планы входит строительство вдоль береговой линии гребного канала, экологического парка, городского пляжа, коммерческой зоны, яхт-клуба, креативного кластера и других объектов.
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