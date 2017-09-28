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Россия списала долг африканским странам на 20 млрд долл. США

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия списала странам Африки долг на сумму более 20 млрд долл. США. Об этом сообщает «Интерфакс».



«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более 20 млрд долл. США», — сказал В.Путин.



Также президент подчеркнул, что в прошлом году Россия выделила по каналам Всемирной продовольственной организации на нужды поддержки стран Африки 5 млн долл. США.

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