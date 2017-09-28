Дайджест
Россия списала долг африканским странам на 20 млрд долл. США
28 сентябрь 2017 (18:05)
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия списала странам Африки долг на сумму более 20 млрд долл. США. Об этом сообщает «Интерфакс».
«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более 20 млрд долл. США», — сказал В.Путин.
Также президент подчеркнул, что в прошлом году Россия выделила по каналам Всемирной продовольственной организации на нужды поддержки стран Африки 5 млн долл. США.
«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более 20 млрд долл. США», — сказал В.Путин.
Также президент подчеркнул, что в прошлом году Россия выделила по каналам Всемирной продовольственной организации на нужды поддержки стран Африки 5 млн долл. США.
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