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В США выпустили книгу о психическом здоровье Трампа

Ведущие специалисты в области психиатрии выпустили книгу о психическом здоровье президента США Дональда Трампа. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание Independent.



Как сообщается, ведущий специалист по психиатрии Йельского университета Банди Ли вместе со своими коллегами выпустил книгу «Опасный случай Дональда Трампа» (The Dangerous Case of Donald Trump) о якобы «безумии президента».



Авторы книги утверждают, что президентство Трампа «создало беспрецедентные последствия для психического здоровья в стране и за ее пределами». Также они пишут, что Трамп «опасно психически болен», а в книге Трампа называют «самым опасным человеком в мире».



Как пишет издание, среди авторов книги — ведущие психиатры, психологи, лингвист, аналитик СМИ и журналист, каждый из них написал свою главу.



Отмечается, что новая книга может стать причиной негативной реакции со стороны профессионального сообщества психиатров США, поскольку подобные комментарии в адрес публичного человека противоречат «фундаментальному принципу» согласия пациента.

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