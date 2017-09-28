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Названа причина смерти Хью Хефнера

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался по естественным причинам. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на журнал People.



Сообщается также, что издатель умер у себя дома, в Playboy Mansion.



Ранее стало известно, что Хефнер скончался на 92-м году жизни.

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