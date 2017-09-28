Дайджест
ИГ готовило теракт в Стамбуле
28 сентябрь 2017 (11:10)
Полиция Турции сообщила о предотвращении теракта в Стамбуле. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.
По словам полиции, у задержанных в сентябре троих боевиков были найдены инструкции по изготовлению бомбы, аналогичной той, что была использована при теракте на Бостонском марафоне в 2013 году.
Также у мужчин обнаружили видеозапись казней ИГ.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
По словам полиции, у задержанных в сентябре троих боевиков были найдены инструкции по изготовлению бомбы, аналогичной той, что была использована при теракте на Бостонском марафоне в 2013 году.
Также у мужчин обнаружили видеозапись казней ИГ.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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