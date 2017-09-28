Дайджест

ИГ готовило теракт в Стамбуле

28 сентябрь 2017 (11:10)

Полиция Турции сообщила о предотвращении теракта в Стамбуле. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.

По словам полиции, у задержанных в сентябре троих боевиков были найдены инструкции по изготовлению бомбы, аналогичной той, что была использована при теракте на Бостонском марафоне в 2013 году.

Также у мужчин обнаружили видеозапись казней ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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