Дайджест
Мексике понадобиться около 2 млрд долл. США на восстановления страны после землетрясения
28 сентябрь 2017 (11:10)
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что на восстановление разрушенной инфраструктуры страны в результате землетрясения необходимо около 2 млрд долл. США. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Associated Press.
По его словам, только штатам Чьяпас и Оахака будут выделены 356 млн долл. США. При этом остальным штатам, включая столицу страны, будут направлены 750 млн долл. США.
Президент уточнил, что еще 470 млн долл. США будут направлены на ликвидацию урона, нанесенного культурным объектам.
По его словам, только штатам Чьяпас и Оахака будут выделены 356 млн долл. США. При этом остальным штатам, включая столицу страны, будут направлены 750 млн долл. США.
Президент уточнил, что еще 470 млн долл. США будут направлены на ликвидацию урона, нанесенного культурным объектам.
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