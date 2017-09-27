Дайджест

Строительство прототипов стены началось на границе США с Мексикой

Таможенно-пограничная служба (CBP) США объявила о начале строительства стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает «Российская газета».



«В Сан-Диего началось строительство восьми прототипов стены, четыре из них сделаны из бетона, а другие четыре — из альтернативных материалов», — сообщает CBP.



Все прототипы будут высотой от 5,5 до 9 м. Они позволят, как считают американские таможенники, предотвратить незаконный переход и защитить границу. Позже на основе прототипов создадут проекты, которые, «вероятно, продолжат развиваться, чтобы соответствовать требованиям пограничной службы».



Возведение стены является одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. Первоначально он собирался построить объект на средства Мексики. Впоследствии Д.Трамп признал, что пока это придется делать на деньги американских налогоплательщиков.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: