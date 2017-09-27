Проблемно-отопительный сезон

В Свердловской области с 18 сентября началось подключение потребителей к теплосетям, и на сегодняшний день в регионе отапливается порядка 65% жилфонда. В то же время жители целого ряда домов в разных районах Екатеринбурга жалуются на отсутствие горячей воды и холодные батареи, при этом управляющие компании ссылаются на аварии и зачастую не дают точной информации о сроках их устранения. Испытывают проблемы и граждане, чьи дома в этом году подверглись капремонту. Такая проблема актуальна в том числе в северных территориях, где температура воздуха по ночам часто достигает минусовых значений.Согласно данным минЖКХ региона, к утру 26 сентября подача тепла потребителям начата во всех муниципальных образованиях Свердловской области. В целом в регионе отапливается 65% жилфонда (54,3 млн кв. м.) и 88% объектов соцкультбыта: 955 школ (90,5%), 1 459 детских дошкольных учреждений (86,5%), 958 учреждений здравоохранения (88,6%), 1 047 учреждений культуры (89%), 147 интернатов (88,6%) и 616 прочих учреждений социальной сферы (83,5%).Менее 50% жилфонда отапливается в четырех территориях — в Алапаевске (36,5%), Верхней Пышме (12,5%), Дружининском городском поселении (44%), Михайловском районе (9%) и Екатеринбурге (45%).«По данным на 26 сентября, в Екатеринбурге уже получили отопление 3 тыс. 583 многоквартирных дома. Что касается социальных объектов, то с теплом уже 107 общеобразовательных школ (61%), 253 детских сада (59%), 79 больниц (44%)», — пояснили в администрации уральской столицы.В то же время старт отопительного сезона традиционно выявил целый ряд проблем, в результате которых потребители остаются без тепла, а иногда и без горячего водоснабжения (ГВС). В первую очередь речь идет о технологических нарушениях, обнаруживших себя при пуске теплосетей.«Живу на Бажова, мой дом стоит в третьей очереди подключения, с 26 сентября. Однако вместо подачи тепла нам еще и горячую воду отключили. ГВС второй день нет в домах на Шарташской, Ленина, Мичурина — на всем участке. В управляющей компании «Фонд Радомир» говорят, что авария на сетях, «Екатеринбургская сетевая компания» (ЕТК) ведет раскопки, но когда ее устранят, неизвестно», — рассказала жительница Екатеринбурга.Подобные рассказы жителей уральской столицы ежедневно появляются в соцсетях и новостных лентах СМИ. Граждане обращают внимание, что с сокращением сроков опрессовок в период пуска тепла обнаруживается все больше проблем на теплотрассах.Между тем в ЕТК корреспонденту УрБК сообщили, что число выявленных дефектов при пуске отопления в Екатеринбурге не превышает прошлогодний уровень. Большинство задержек в подаче тепла связаны не с авариями на сетях, а с деятельностью управляющих компаний.«Число аварий при подключении тепла примерно соответствует уровню прошлого года. Бывают пусковые дефекты, мы их устраняем, но ограничений потребителей там небольшое количество. В то же время есть адреса, где управляющие компании из каких-то своих соображений — технических или финансовых — не подключают дома. Таких в городе много», — пояснили в ЕТК.Аналогичные проблемы наблюдаются в Северном управленческом округе, где без отопления на сегодняшний день остается 31 многоквартирный дом (МКД). Между тем это самые холодные территории региона, где отопление включили в первую очередь. «12 МКД в Верхотурском городском округе не получают отопление, потому что собственник котельной не заключил с ресурсоснабжающей организацией договор на получение и использование газа. В 16 домах Волчанского ГО отопительному сезону помешал капремонт, в Серове УК «Федерация» вовремя не получила паспорт готовности домов к осенне-зимнему периоду, и в итоге без тепла остались 13 МКД», — сообщили в пресс-службе регионального департамента государственного жилищного и строительного надзора.Следует отметить, что сложности с отоплением домов после капремонта сегодня наблюдаются не только в Волчанском ГО. Причем зачастую их жильцам не удается получить достоверную информацию о сроках подключения.«У нас на Военной отопления нет, и когда его дадут — неизвестно. В доме летом меняли стояки отопления, и после него ни оповещения об опрессовках, ни информации о сроках подачи тепла мы не получали. ТЭК «Чкаловская» и «УК РЭМП УЖСК» на связь не выходят, и мы не знаем, сколько еще придется ждать. Опять же, сели тепло дадут вовремя, то нет никакой гарантии, что новые трубы не протекут», — рассказал житель микрорайона РТИ в Екатеринбурге.Непрозрачность работы управляющих компаний и отсутствие оперативной информации по вопросам подачи тепла сегодня, пожалуй, больше всего волнуют жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Граждане не надеются, что к 1 октября, когда закончится срок поэтапного подключения, при таком качестве взаимодействия ответственных организаций и потребителей все проблемы будут устранены.