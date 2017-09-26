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С начала года россияне потратили на люксовые машины более 36 млрд рублей

За восемь месяцев 2017 года расходы россиян на люксовые автомобили составили 36,4 млрд руб. Об этом сообщает «Автостат Инфо».



В августе покупатели приобрели таких машин на общую сумму 4,5 млрд руб.



В сегменте автомобилей класса «люкс» больше всего денежных средств было потрачено на автомобили модели Mercedes-Benz S-Класса. Покупатели приобрели в августе 202 таких авто и заплатили за них 1,48 млрд руб.



На автомобили BMW седьмой серии россияне израсходовали 644,8 млн руб., в августе было продано 105 таких машин. Таким образом, модель заняла второе место в рейтинге люксового сегмента по выручке с реализации.



Третье место принадлежит Porsche Panamera. В августе потребители приобрели 55 таких машин и заплатили за них 438,7 млн руб. Сумму в 393,2 млн руб. они затратили на покупку автомобилей Cadillac XTS (продано 35 таких авто), а еще 194,7 млн руб. — на Audi A5 (реализовано 73 шт.).



Аналитики отмечают, что в августе 2017 года в России было продано 684 автомобиля, относящихся к сегменту люксовых машин (+9,6%), а за январь-август — 5 тыс. 622 ед. (-1,25%).

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