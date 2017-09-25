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На Кубани началась проверка информации о семье каннибалов
25 сентябрь 2017 (17:40)
В Краснодаре правоохранительные органы проверяют информацию о семье каннибалов, которая в течение нескольких лет якобы убила 30 человек. Однако на данный момент эти сведения никем не подтверждаются. Об этом сообщает «Российская газета».
Скандальная информация о существовании в Краснодаре семьи каннибалов в соцсетях появилась после того, как на улице Дзержинского на территории авиационного училища обнаружили пакет и ведро с частями тела убитой и расчлененной женщины. Позже следователи установили личность погибшей, ею оказалась 35-летняя местная жительница.
«На данный момент задержан 35-летний мужчина, подозреваемый в совершении этого убийства, и его сожительница, которую подозревают в подстрекательстве к совершению преступления. Оба они сейчас находятся под стражей. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Что касается появившихся данных о том, что эта семья якобы являлась каннибалами, то мы не можем сейчас ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию: ведется проверка всех сведений, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении СК.
По данным правоохранительных органов края, фактов каннибализма в этом преступлении не установлено. Пока что речь идет о расследовании одного или нескольких жестоких убийств, совершенных краснодарской семьей. Однако история о людоедстве, вероятнее всего, была уже домыслена пользователями соцсетей, рассказал источник в правоохранительных органах. Сейчас следователи продолжают выяснение всех обстоятельств совершенного убийства.
Скандальная информация о существовании в Краснодаре семьи каннибалов в соцсетях появилась после того, как на улице Дзержинского на территории авиационного училища обнаружили пакет и ведро с частями тела убитой и расчлененной женщины. Позже следователи установили личность погибшей, ею оказалась 35-летняя местная жительница.
«На данный момент задержан 35-летний мужчина, подозреваемый в совершении этого убийства, и его сожительница, которую подозревают в подстрекательстве к совершению преступления. Оба они сейчас находятся под стражей. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Что касается появившихся данных о том, что эта семья якобы являлась каннибалами, то мы не можем сейчас ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию: ведется проверка всех сведений, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении СК.
По данным правоохранительных органов края, фактов каннибализма в этом преступлении не установлено. Пока что речь идет о расследовании одного или нескольких жестоких убийств, совершенных краснодарской семьей. Однако история о людоедстве, вероятнее всего, была уже домыслена пользователями соцсетей, рассказал источник в правоохранительных органах. Сейчас следователи продолжают выяснение всех обстоятельств совершенного убийства.
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