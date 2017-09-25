Центрифуга для каждого

В Екатеринбурге 24 сентября, в День работника атомной промышленности, Информационный центр по атомной энергии при поддержке Топливной компании «ТВЭЛ» и Белоярской АЭС провел праздник «Центрифуга. Она вертится!». Мероприятие приурочено также к 65-летию внедрения в мировую практику газоцентрифужной технологии обогащения урана и 60-летию пуска в Новоуральске опытного газоцентрифужного завода. Гостям праздника рассказали о принципе работы газовой центрифуги с помощью необычных конкурсов и мастер-классов.Начался праздник с «Атомного велопробега-2017». В акции, которая проводится уже в пятый раз в российских городах присутствия ГК «Росатом», приняли участие четыре команды предприятий атомной отрасли региона, а также жители уральской столицы.Маршрут по центральным улицам Екатеринбурга освоила команда Белоярской АЭС, в составе которой выступил директор предприятия Иван Сидоров. Участники велопробега произвели замеры радиационного фона, все данные замеров зафиксировав на специальной карте.После велопробега в уральской столице состоялся масштабный городской праздник «Центрифуга. Она вертится!», посвященный 65-летию со дня внедрения в мировую практику газоцентрифужной технологии обогащения урана.На площадке возле ТЦ «Гринвич» расположились локации, понятным и интересным каждому гостю способом раскрывающие принцип центрифужной технологии. В их число вошли чемпионат по кручению спиннеров и обручей, научные опыты, а также множество конкурсов со сладкими призами. Любители футбола сами превратились в мячи во время игры «бампербол».Не менее популярным оказалось катание на гироскутерах. Инструкторы признаются, что желающих было много, некоторые возвращались по несколько раз.На одной из площадок Белоярская АЭС организовала мероприятия в рамках фестиваля «Вместе ярче»: выступления велосипедистов-экстремалов, мастеров спорта братьев Сединкиных из Заречного, представила «велооркестр», фотозону и другие интерактивности. В ходе праздника директор атомной станции Иван Сидоров вручил награды журналистам, ставшим лауреатами и дипломантами творческого конкурса на темы развития атомной энергетики «Энергичные люди».«Нам очень понравился праздник, особенно конкурсы и призы. Удалось покрутить и педали велотренажера, и обруч, и спиннер. Стало понятно, что такое центрифуга и как она работает. Удивительно, что такой простой принцип действия заложен в основу столь важной для атомной отрасли технологии», — рассказали екатеринбургские школьники, ставшие гостями мероприятия.Напомним, с 1961 года и по сегодняшний день технологию обогащения урана газоцентрифужным методом использует Уральский электрохимический комбинат (входит в структуру Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Новоуральске). В настоящее время УЭХК — крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, поставляемого для российских и зарубежных атомных электростанций, а также исследовательских реакторов. Комбинат эксплуатирует пятое, шестое, седьмое, восьмое и девятое поколения центрифуг, которые по производительности во много раз превосходят первые модели.