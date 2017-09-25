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Центрифуга для каждого
25 сентябрь 2017 (15:28)
В Екатеринбурге 24 сентября, в День работника атомной промышленности, Информационный центр по атомной энергии при поддержке Топливной компании «ТВЭЛ» и Белоярской АЭС провел праздник «Центрифуга. Она вертится!». Мероприятие приурочено также к 65-летию внедрения в мировую практику газоцентрифужной технологии обогащения урана и 60-летию пуска в Новоуральске опытного газоцентрифужного завода. Гостям праздника рассказали о принципе работы газовой центрифуги с помощью необычных конкурсов и мастер-классов.
Начался праздник с «Атомного велопробега-2017». В акции, которая проводится уже в пятый раз в российских городах присутствия ГК «Росатом», приняли участие четыре команды предприятий атомной отрасли региона, а также жители уральской столицы.
Маршрут по центральным улицам Екатеринбурга освоила команда Белоярской АЭС, в составе которой выступил директор предприятия Иван Сидоров. Участники велопробега произвели замеры радиационного фона, все данные замеров зафиксировав на специальной карте.
После велопробега в уральской столице состоялся масштабный городской праздник «Центрифуга. Она вертится!», посвященный 65-летию со дня внедрения в мировую практику газоцентрифужной технологии обогащения урана.
На площадке возле ТЦ «Гринвич» расположились локации, понятным и интересным каждому гостю способом раскрывающие принцип центрифужной технологии. В их число вошли чемпионат по кручению спиннеров и обручей, научные опыты, а также множество конкурсов со сладкими призами. Любители футбола сами превратились в мячи во время игры «бампербол».
Не менее популярным оказалось катание на гироскутерах. Инструкторы признаются, что желающих было много, некоторые возвращались по несколько раз.
На одной из площадок Белоярская АЭС организовала мероприятия в рамках фестиваля «Вместе ярче»: выступления велосипедистов-экстремалов, мастеров спорта братьев Сединкиных из Заречного, представила «велооркестр», фотозону и другие интерактивности. В ходе праздника директор атомной станции Иван Сидоров вручил награды журналистам, ставшим лауреатами и дипломантами творческого конкурса на темы развития атомной энергетики «Энергичные люди».
«Нам очень понравился праздник, особенно конкурсы и призы. Удалось покрутить и педали велотренажера, и обруч, и спиннер. Стало понятно, что такое центрифуга и как она работает. Удивительно, что такой простой принцип действия заложен в основу столь важной для атомной отрасли технологии», — рассказали екатеринбургские школьники, ставшие гостями мероприятия.
Напомним, с 1961 года и по сегодняшний день технологию обогащения урана газоцентрифужным методом использует Уральский электрохимический комбинат (входит в структуру Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Новоуральске). В настоящее время УЭХК — крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, поставляемого для российских и зарубежных атомных электростанций, а также исследовательских реакторов. Комбинат эксплуатирует пятое, шестое, седьмое, восьмое и девятое поколения центрифуг, которые по производительности во много раз превосходят первые модели.
Начался праздник с «Атомного велопробега-2017». В акции, которая проводится уже в пятый раз в российских городах присутствия ГК «Росатом», приняли участие четыре команды предприятий атомной отрасли региона, а также жители уральской столицы.
Маршрут по центральным улицам Екатеринбурга освоила команда Белоярской АЭС, в составе которой выступил директор предприятия Иван Сидоров. Участники велопробега произвели замеры радиационного фона, все данные замеров зафиксировав на специальной карте.
После велопробега в уральской столице состоялся масштабный городской праздник «Центрифуга. Она вертится!», посвященный 65-летию со дня внедрения в мировую практику газоцентрифужной технологии обогащения урана.
На площадке возле ТЦ «Гринвич» расположились локации, понятным и интересным каждому гостю способом раскрывающие принцип центрифужной технологии. В их число вошли чемпионат по кручению спиннеров и обручей, научные опыты, а также множество конкурсов со сладкими призами. Любители футбола сами превратились в мячи во время игры «бампербол».
Не менее популярным оказалось катание на гироскутерах. Инструкторы признаются, что желающих было много, некоторые возвращались по несколько раз.
На одной из площадок Белоярская АЭС организовала мероприятия в рамках фестиваля «Вместе ярче»: выступления велосипедистов-экстремалов, мастеров спорта братьев Сединкиных из Заречного, представила «велооркестр», фотозону и другие интерактивности. В ходе праздника директор атомной станции Иван Сидоров вручил награды журналистам, ставшим лауреатами и дипломантами творческого конкурса на темы развития атомной энергетики «Энергичные люди».
«Нам очень понравился праздник, особенно конкурсы и призы. Удалось покрутить и педали велотренажера, и обруч, и спиннер. Стало понятно, что такое центрифуга и как она работает. Удивительно, что такой простой принцип действия заложен в основу столь важной для атомной отрасли технологии», — рассказали екатеринбургские школьники, ставшие гостями мероприятия.
Напомним, с 1961 года и по сегодняшний день технологию обогащения урана газоцентрифужным методом использует Уральский электрохимический комбинат (входит в структуру Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Новоуральске). В настоящее время УЭХК — крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, поставляемого для российских и зарубежных атомных электростанций, а также исследовательских реакторов. Комбинат эксплуатирует пятое, шестое, седьмое, восьмое и девятое поколения центрифуг, которые по производительности во много раз превосходят первые модели.
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