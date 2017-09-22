Дайджест
В Рио-де-Жанейро трансвеститы ограбили группу Pet Shop Boys
22 сентябрь 2017 (11:03)
В Бразилии вооруженные трансвеститы напали на участников британской группы Pet Shop Boys Криса Лоу и Нила Тэннанта, сообщает «Газета.ру».
Уточняется, что группа приехала на фестиваль Rock in Rio.
Мужчины гуляли по туристическому району Лемэ, когда к ним подошли «необычно одетые» грабители. По данным издания, в гостиницу музыканты вернулись без денег и мобильных телефонов.
Также сообщается, что музыканты отказались писать заявление в полицию.
Уточняется, что группа приехала на фестиваль Rock in Rio.
Мужчины гуляли по туристическому району Лемэ, когда к ним подошли «необычно одетые» грабители. По данным издания, в гостиницу музыканты вернулись без денег и мобильных телефонов.
Также сообщается, что музыканты отказались писать заявление в полицию.
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