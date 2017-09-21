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Трамп похвалил вымышленную африканскую страну

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления перед лидерами африканских стран на полях Генассамблеи ООН похвалил систему здравоохранения несуществующей страны Намбии. Об этом сообщает «Российская газета».



В видео, размещенном на официальном канале Белого дома в YouTube, Трамп в приветственной речи называет Намибию Намбией: «Я очень рад, что на этом обеде ко мне присоединились лидеры Кот-д'Ивуар, Эфиопии, Ганы, Гвинеи, Намбии, Нигерии, Сенегала, Уганды и ЮАР».



В продолжение своего выступления американский лидер повторно допускает эту ошибку, говоря о здравоохранении.



«В Гвинее и Нигерии вы сражаетесь с ужасной эпидемией Эболы, система здравоохранения Намбии становится более самодостаточной», — говорит Д. Трамп.



В то же время, в опубликованном Белым домом тексте речи Трампа его ошибки были исправлены, и вымышленная им Намбия заменена на Намибию.

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