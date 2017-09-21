Екатеринбург — столица недоремонта

В последний год перед ЧМ-2018 в Екатеринбурге в спешке пытаются закончить дорожный ремонт. Администрация города с момента старта работ старалась убедить жителей, что все трудности с передвижением в будущем окупятся комфортными дорогами. Однако решения муниципальных властей по дорожным объектам говорят скорее об обратном: узкие велодорожки, перекошенный пешеходный переход на главной площади Екатеринбурга, сорванные сроки ремонта. В ответ на претензии горожан чиновники теперь разводят руками и советуют им привыкать к новым реалиям дорожной инфраструктуры.С 2013 года в Екатеринбурге с дорожным ремонтом было две беды — слишком много и слишком мало денег. В первом случае город разом вставал в пробки, подрядчиков не хватало, и многие объекты делали в спешке. При развитии второго сценария (который был чаще) выполнялся минимум дорожных работ, и город снова вставал в пробки, но на этот раз из-за выбоин.В преддверии ЧМ-2018 Екатеринбургу увеличили финансирование на ремонт улиц. Власти города в этой связи попытались отремонтировать все, что только возможно, в последний год перед мундиалем. Результатом этого рвения стали огромные заторы, наспех сделанные проекты, а в ряде случаев и срывы сроков ремонта.Так, жители города в открытую стали высказывать недовольство затянувшимся перекрытием улицы Мамина-Сибиряка. Изначально проезд по дороге планировалось открыть 17 сентября. Затем администрация города объявила о переносе сроков на три недели — на 7 октября.Кроме того, городские власти снова столкнулись с нехваткой подрядчиков. Так, к 7 июля 2017 года администрация Екатеринбурга пыталась найти организацию для ремонта улицы 8 Марта. Но на торги по участку никто не заявился. Повторный конкурс мэрия решила провести на сайте госзакупок 12 сентября. Заниматься дорогой подрядчик начнет только в октябре.Большое недоумение у горожан вызвали решения администрации Екатеринбурга по благоустройству и оборудованию улично-дорожной сети.В результате строительства за это лето в уральской столице появились несколько неоднозначных дорожных объектов. Так, на проспекте Ленина от улицы Вайнера до улицы Московской были оборудованы велодорожки, на которых с трудом проедет один велосипедист. Ширина трассы составляет не более 80 см, еще по 10 см с каждой стороны приходится на бордюры.На этом же проспекте горожан «порадовали» косым пешеходным переходом. Участки, которые начали делать с разных концов улицы, ушли в разные стороны друг от друга.Еще один объект горожане окрестили «памятником маразму». Речь идет о фонарных столбах, которые поставили посередине тротуара возле Центрального стадиона.Из-за напряженной дорожной ситуации в Екатеринбурге и недовольства жителей за администрацию города пришлось заступаться министру транспорта и связи Свердловской области Василию Старкову.«Дождливый июнь и июль поставили под угрозу выполнение графика. Кроме того, фронт работ стал шире, и это повлияло на комфортность продвижения», — сказал министр сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам дорожного ремонта.Председатель комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова в свою очередь сняла с себя ответственность за срывы сроков. В частности, по улице Мамина-Сибиряка она сослалась на то, что на участке ведется иной вид работ. Соответственно, городские власти к этому отношения не имеют.«Работы на улице Мамина-Сибиряка выполняют не дорожные организации. Их выполняют сетевые компании. Там в течение всего лета шел ремонт магистральной теплотрассы. Поэтому я не могу ответить, что повлияло на сроки. За это отвечает компания, которая проводит ремонт», — сказала Тамара Благодаткова.Вместе с тем за узкие велодорожки и пешеходные переходы председателю комитета по благоустройству пришлось отвечать одной. Василий Старков не стал оправдывать муниципалитет за дорожные решения, которые возмутили горожан.Дискуссия по велодорожкам между чиновниками и общественниками идет со времени создания самого проекта в мае 2017 года. Администрация Екатеринбурга в своих объяснениях ссылается на ГОСТ, а также на нехватку времени для совершенствования проекта.«Мы осуществляем только ремонт. Это лишь наше пожелание — хоть что-то сделать. К сожалению, мы не смогли ее сделать шире, потому что там было бесполезно делать шире — там мешают деревья. Была бы реконструкция — можно было бы сделать по-другому», — сказала Благодаткова корреспонденту УрБК.Горожанам, которые недовольны трассой, она предложила два варианта решения проблемы.«Мы можем ее разобрать, если хотите, если она вам не нравится. Если кто-то не хочет ехать, можно ехать по тротуару, не нарушая правил движения», — сказала Т. Благодаткова.Один из самых ярых противников нововведения — специалист фонда «Город.PRO» Владимир Злоказов не считает, что проблему нужно решать такими способами.«Понятно, что это пустые угрозы. Никто ничего демонтировать не будет. Вместо демонтажа за те же деньги лучше бы довели эти велодорожки до нормального состояния», — посоветовал чиновникам Злоказов.В духе ответа про велодорожки Тамара Благодаткова прокомментировала ситуацию со столбами и пешеходным переходом. В обоих случаях она сослалась на нехватку мест под объекты и объяснила работу желанием городских властей «сделать хоть что-нибудь».Однако на переделку велодорожек и других недочетов в улично-дорожной сети Екатеринбурга рассчитывать не приходится. Чемпионат мира по футболу пройдет в уральской столице в следующем году, и после этого дополнительных финансовых вливаний город может не получить. Достаточно вспомнить слова экс-мэра Екатеринбурга, сенатора Аркадия Чернецкого, говорившего, что в нынешних экономических реалиях города получают финансирование только под определенные события.