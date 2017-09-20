Дайджест
В районе перевала Дятлова умер турист
20 сентябрь 2017 (17:18)
Турист скончался в районе перевала Дятлова на севере Свердловской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
«Днём 18 сентября 2017 года в правоохранительные органы города Ивделя поступила информация о скоропостижной смерти мужчины, находившегося в качестве туриста в районе перевала Дятлова в Ивдельском городском округе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту ведётся доследственная проверка. Под Ивдель выехали следователь СК и сотрудники МЧС.
В настоящее время решается вопрос о применении специальной техники, после чего будут продолжены необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента, добавили в ведомстве.
«Днём 18 сентября 2017 года в правоохранительные органы города Ивделя поступила информация о скоропостижной смерти мужчины, находившегося в качестве туриста в районе перевала Дятлова в Ивдельском городском округе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту ведётся доследственная проверка. Под Ивдель выехали следователь СК и сотрудники МЧС.
В настоящее время решается вопрос о применении специальной техники, после чего будут продолжены необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента, добавили в ведомстве.
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