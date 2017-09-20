Дайджест
Принцесса Иордании наняла британских детективов для расследования коррупции в мировом футболе
20 сентябрь 2017 (17:17)
Принцесса Иордании Айя бин аль-Хуссейн более года работает с частными детективами из Великобритании, пытаясь найти доказательства коррупции в мировом футболе. Об этом сообщает RT со ссылкой на The New York Times.
По информации издания, аль-Хуссейн работает с компанией Quest, сотрудники которой ранее имели контакты с чиновниками Международной федерации футбола (ФИФА), а также с другими представителями футбольных организаций.
Отмечается, что данное расследование увеличивает вероятность новых обвинений и арестов в отношении высших чиновников футбольных организаций.
Примечательно, что принцесса Иордании является сестрой бывшего кандидата в президенты ФИФА Али бин аль-Хуссейна, дважды проигравшего выборы.
По информации издания, аль-Хуссейн работает с компанией Quest, сотрудники которой ранее имели контакты с чиновниками Международной федерации футбола (ФИФА), а также с другими представителями футбольных организаций.
Отмечается, что данное расследование увеличивает вероятность новых обвинений и арестов в отношении высших чиновников футбольных организаций.
Примечательно, что принцесса Иордании является сестрой бывшего кандидата в президенты ФИФА Али бин аль-Хуссейна, дважды проигравшего выборы.
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