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Принцесса Иордании наняла британских детективов для расследования коррупции в мировом футболе

Принцесса Иордании Айя бин аль-Хуссейн более года работает с частными детективами из Великобритании, пытаясь найти доказательства коррупции в мировом футболе. Об этом сообщает RT со ссылкой на The New York Times.



По информации издания, аль-Хуссейн работает с компанией Quest, сотрудники которой ранее имели контакты с чиновниками Международной федерации футбола (ФИФА), а также с другими представителями футбольных организаций.



Отмечается, что данное расследование увеличивает вероятность новых обвинений и арестов в отношении высших чиновников футбольных организаций.



Примечательно, что принцесса Иордании является сестрой бывшего кандидата в президенты ФИФА Али бин аль-Хуссейна, дважды проигравшего выборы.

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