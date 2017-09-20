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В Уэльсе задержан третий подозреваемый по делу о теракте в метро Лондона

20 сентябрь 2017 (12:38)

Британская полиция задержала в Уэльсе третьего подозреваемого в связи с терактом в лондонском метро. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт лондонской полиции.

Задержанным оказался 25-летний молодой человек.

Ранее по делу о теракте в метро задержали 18-летнего беженца из Ирана и 21-летнего мужчину.

Напомним, 15 сентября на станции «Парсонс Грин» в лондонском метро сработало находившееся в вагоне поезда самодельное взрывное устройство. В результате инцидента пострадали более 20 человек.

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