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В Уэльсе задержан третий подозреваемый по делу о теракте в метро Лондона

Британская полиция задержала в Уэльсе третьего подозреваемого в связи с терактом в лондонском метро. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт лондонской полиции.



Задержанным оказался 25-летний молодой человек.



Ранее по делу о теракте в метро задержали 18-летнего беженца из Ирана и 21-летнего мужчину.



Напомним, 15 сентября на станции «Парсонс Грин» в лондонском метро сработало находившееся в вагоне поезда самодельное взрывное устройство. В результате инцидента пострадали более 20 человек.

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