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На учениях «Запад-2017» вертолет обстрелял зрителей

В сети появились видеозаписи, где, как утверждается, во время учений «Запад-2017» на полигоне под Лугой, военный вертолет выстрелил не по цели. Об этом сообщает «Газета.ру».



По сообщению портала 66.ru, который ссылается на осведомленный источник, ударный вертолет Ка-52 произвел непроизвольный пуск ракет класса «воздух-земля».



«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале», — сообщил источник.



Как сообщает «Фонтанка.ру», у военного вертолета произошло несанкционированное замыкание цепи стрельбы, то есть он выстрелил не по цели. Три снаряда попали в зону, где была расположена военная техника и образовалась стихийная парковка как военных, так и гражданских машин.



«От взрывной волны точно пострадали две военные машины — грузовая и легковая. Также говорят о том, что взрывной волной контузило человека», — отмечает издание.



На видео, опубликованном СМИ, видно, как один из летящих на камеру вертолетов выпускает ракету в сторону машин и людей.

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